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برشلونة يستقر على حل للاحتفاظ بميسي!

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 08:41

برشلونة يستقر على حل للاحتفاظ بميسي!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني استقر على حل من أجل ضمان بقاء نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والتخلص من الأزمات المالية المتراكمة.

وانتهى عقد ميسي مع "البلوغرانا" في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، ولم يوقع حتى الآن حتى عقد جديد.

ورغم خروج العديد من التقارير التي تؤكد توصل خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، لاتفاق مع ميسي بشأن تجديد عقده 5 مواسم جديدة، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا الاتفاق حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة يكثف من محاولاته حاليًا، من أجل التعاقد مع شركة راعية جديدة، لتوفير مداخيل مالية والمساهمة في تجديد عقود اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن أزمة تجديد عقد ميسي الحالية، تكمن في توفير راتب اللاعب، وتقليص قيمة فاتورة الرواتب الحالية، بعد قرار رابطة الليغا بوضع حد أقصى لها.

في الوقت ذاته، يسعى برشلونة لبيع بعض لاعبيه، من أجل المساهمة في تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#خوان لابورتا

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