بنزيمة يثير قلق ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، أثار قلق فريقه ريال مدريد الإسباني بعد غياب عن المران الجماعي، بعد يوم راحة عقب الفوز على إنتر ميلان في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة فالنسيا بيومين ضمن أحداث الجولة الخامسة من الليغا، تدرب بنزيمة الذي خاض مواجهة إنتر ميلان كاملة، داخل المنشآت الرياضية، لكن لا يوجد تقرير طبي بشأنه.

وحال مشاركة بنزيمة، غدًا السبت، في المران الجماعي، فهذا يعني أنه سيكون متاحًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لكن هذا لن يكون حال مواطنه فيرلاند ميندي الذي عمل مجددًا داخل صالة الألعاب الرياضية، وتدرب منفردًا على العشب.

وتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية، توني كروس وجاريث بيل وداني سيبايوس، الذين يواصلون التعافي، بجانب ماريانو دياز الذي لا توجد معلومات رسمية حول معاناته من إصابات أو آلام.

ولا توجد معلومات حول تطور حالة مارسيلو الذي شعر بوخز في الساق اليمنى في مران الإثنين، مما منعه من السفر إلى ميلانو، ولم يظهر في مران اليوم.