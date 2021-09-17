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كلوب عن التجديد لصلاح: لا يوجد شيء لقوله!

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 17:06

كلوب عن التجديد لصلاح: لا يوجد شيء لقوله!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أثار الجدل حول إمكانية تجديد عقد نجم الفريق، المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع "الريدز" في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير أن هناك أزمة بين اللاعب والفريق في مفاوضات التجديد.

وذكر كلوب في المؤتمر الصحافي لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا يوجد شيء لقوله.. خصوصا من جانبي. لست متدخلا في هذه الأمور".

وأضاف "أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح. إنه يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة. ليس هناك شيء آخر لقوله".

وناقض كلوب نفسه بهذه التصريحات، بعد أن قال في حوار له خلال الشهر الماضي "هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟ نعم.. أنا أشارك في كل شيء تقريبًا في النادي".

وأضاف "ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي.. هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء".

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#محمد صلاح
#ليفربول
#يورغن كلوب

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