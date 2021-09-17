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يوفنتوس يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة ميلان

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 08:45

يوفنتوس يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة ميلان
النجم الإيطالي فيدريكو كييزا (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى فريق يوفنتوس نبأ سارا قبل ملاقاة نظيره آيه سي ميلان في المباراة المقرر لها بعد غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن جناح يوفنتوس فيديريكو كييزا، اقترب من العودة للمشاركة مع فريقه أمام ميلان، بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين للسيدة العجوز.

وغاب كييزا عن مباراة يوفنتوس ضد نابولي بالكالتشيو، وأمام مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

لكن الموقع قال إن كييزا تدرب بشكل طبيعي مع الفريق، اليوم الخميس، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

ويحتل يوفنتوس المركز الـ16 في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي ميلان في الوصافة، برصيد 9 نقاط.

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#يوفنتوس
#فيديريكو كييزا
#ميلان
#الدوري الإيطالي

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