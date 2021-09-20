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مدرب ريال مدريد: لم نفز بسبب الكفاءة!

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 08:54

مدرب ريال مدريد: لم نفز بسبب الكفاءة!
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سعادته بعد فوز فريقه على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات له بعد نهاية المباراة "لدي فريق يقاتل سواء يلعب بشكل جيد أو سيء، وهو الشعور الذي انتابني".

وأضاف "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأكثر نشاطا".

وتابع "فالنسيا لعب بشكل جيد، ونحن جئنا من مباراة في دوري الأبطال، وظهر تأثير ذلك في البداية".

وأردف "نحن محظوظون لوجود فينيسيوس وبنزيمة في الهجوم، وراض عن جميع اللاعبين".

وأكمل "ظهر هازارد وكامافينغا بشكل جيد، ولعبنا في منطقة الجزاء بخطورة".

وأشار أنشيلوتي، إلى شعور كارفاخال بانزعاج عضلي، مؤكدًا أنه سينتظر الفحوصات.

وعن تأثير التغييرات، أجاب "إنه أمر معقد، لأني غيرت رأيي عدة مرات في التغييرات، وكل من شارك قام بعمل جيد للغاية، ومع وجود 5 تغييرات فالأمر يمثل إضافة لنا لأننا نملك الجودة".

وواصل "لم ننتصر بسبب الكفاءة، ولكن بسبب روح الفريق التي لا تُقهر، وواصلنا القتال حتى النهاية، ولدينا فريق شاب، وأنا وأول من يقول إننا لا نقدم كرة قدم رائعة، لكننا نسعى لكي نكون أكثر عدوانية بدون الكرة".

وأتم "لم أشك أبدًا أن الفريق سيسجل، لأننا نملك لاعبين لديهم الكفاءة، ووظيفتي كمدرب هي جمع الأفضل معًا ووضعهم سويًا من أجل مصلحة الفريق".

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#فالنسيا
#الدوري الإسباني
#الليغا

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