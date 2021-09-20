"فيفا" يعقد اجتماعا: هل يقام المونديال كل عامين؟

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل مناقشة الفكرة المثيرة للجدل بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وذكر الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيُعقد عبر الإنترنت، في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح الفيفا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدلا من كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث هدد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، بمقاطعة المونديال، كما أبدى الاتحاد الألماني استياءه.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى من العالم، وأجرى فيفا استطلاعا للجماهير، أظهرت نتيجته تأييدا للفكرة، لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك.