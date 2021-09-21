ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

استلم نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، جائزة الحذاء الذهبي المقدمة لأفضل هداف في أوروبا في الموسم المنصرم.

وأحرز ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني بالموسم الماضي، إذ حطم بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ "أنا فخور للغاية، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

ونشر المهاجم البولندي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع الجائزة، وكتب عليها "أود أن أشكر عائلتي وزملائي في الفريق والمدربين وجميع من في بايرن ميونخ.. أنا فخور للغاية بما حققناه معًا كفريق واحد، شكرا لكم".

وعلق كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، بالقول إن الرقم القياسي سيكون "أبديا".

ووصف ليفاندوفسكي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليغا، يقدم عروضا من الطراز العالمي منذ أعوام عديدة".

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفا سجلها لبرشلونة الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي، قد فاز في العام الماضي بالجائزة.