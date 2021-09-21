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مفاجأة: أتلتيكو مدريد رفض ضم كريستيانو

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 21:49

مفاجأة: أتلتيكو مدريد رفض ضم كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني رفض التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم كريستيانو إلى صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي، بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن وكيل كريستيانو، خورخي مينديز، تواصل مع أكثر من نادٍ لعرض خدمات رونالدو بما فيهم أتلتيكو مدريد، الغريم التقليدي لريال مدريد، والذي يعتبر رونالدو أحد أساطيره.

وأضاف التقرير، أن أتلتيكو مدريد رفض التعاقد مع رونالدو، ليضطر مينديز في البحث عن خيارات أخرى.

وكان رونالدو قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل مانشستر يونايتد ويستعيد خدماته بعد رحيله في عام 2009.

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#كريستيانو رونالدو
#أتلتيكو مدريد
#مانشستر يونايتد

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