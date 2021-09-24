لابورتا يتخذ قرارا حول مصير كومان

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، حسم مصير مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، بشكل نهائي.

ووفقا للعديد من التقارير، فإن مصير كومان بات في الهواء عقب التعادل مع قادش، أمس الخميس، والفشل للمرة الثالثة على التوالي في تحقيق أي انتصار.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن لابورتا قرر استمرار كومان على رأس الجهاز الفني للبارسا حتى مباراة ليفانتي، الأحد المقبل، في الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس برشلونة لا ينوي اتخاذ قرارات فورية فيما يتعلق بمستقبل المدرب الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم النتيجة السيئة للفريق أمام قادش، لكن هناك بعض الأشياء الجيدة في أسلوب لعب برشلونة، ولذلك فضل لابورتا عدم إجراء تغييرات الآن.

وذكرت أنه دار حديث طبيعي بين لابورتا وكومان في رحلة العودة من قادش، بشأن الظروف المختلفة المتعلقة بالمباراة، ولم يكن هناك أي عتاب على المدرب الهولندي.