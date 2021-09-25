ليفربول يقع بتعادل مثير أمام برينتفورد

وقع ليفربول في كمين التعادل أمام مضيفه برينتفورد بعد افتراقهما بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين دييغو جوتا ومحمد صلاح وكورتيس جونز، وفي المقابل سجل ثلاثية برينتفورد اللاعبين إيثان بينوك وفيتالي جانيلت ويوان ويستا.

وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد برينتفورد 9 نقاط وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

افتتح ليفربول مسلسل الفرص في الدقيقة السابعة، عندما مرر جوتا كرة بينية إلى صلاح الذي انفرد بالحارس وسدد بين قدميه، قبل أن يبعد أجر الكرة قبل اجتيازها خط المرمى.

ورد برينتفورد في الدقيقة 11، عندما انفرد مبويمي بالحارس أليسون بيكر، وسدد الكرة من فوقه، قبل أن يلحق ماتيب بها ويبعدها قبل دخول المرمى.

وتبادل الفريقان السيطرة على المجريات في الدقائق التالية، لكن الخطورة الفعلية فاحت رائحتها في الدقيقة 25، عندما رفع توني الكرة من فوق ماتيب ناحية مبويمي، الذي هيأ الكرة للتسديد بيساره، لكن الحارس أليسون تصدى لمحاولته.

وتمكن برينتفورد من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27، عندما انسل كانوس من الناحية اليمنى إثر ركلة حرة نفذت بشكل قصير، ليرسل كرة أمام المرمى، غمزها توني ومرت من أمام الجميع، قبل أن يضع بنيوك قدمه أمام ماتيب ويكملها في الشباك.

سرعان ما تمكن ليفربول من تحقيق التعادل في الدقيقة 31، عندما رفع هندرسون كرة عرضية من الناحية اليمنى، تابعها جوتا رأسية أنيقة في الشباك.

وكاد ليفربول يتقدم بالنتيجة في الدقيقة 39، عندما أطلق جونز تسديدة ارتدت من قدم بينوك واصطدمت بالقائمة، لتصل الكرة إلى جونا الذي تابعها سريعا ليبعد الحارس رايا خطرها.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني باحثا عن هدف التقدم، فأرسل روبرتسون كرة من الناحية اليسرى، تابعها هندرسون، لتصل إلى جوتا الذي استبسل الحار رايا لإبعاد محاولته في الدقيقة 49.

وتمكن صلاح من إضافة الهدف الثاني لصالح ليفربول بالدقيقة 54، عندما تلقى تمريرة أنيقة من فوق المدافعين عبر فابينيو، ليكمل الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

لكن فرحة ليفربول لم تستمر طويلا، حيث عاد برينتفورد ليحرز التعادل في الدقيقة 63، عندما سدد يانسون كرة في بطن العارضة، أحدثت دربكة أمام مرمى ليفربول، ليتابعها جانيلت برأسه في المرمى.

وعاد ليفربول ليتقدم بالدقيقة 67، عندما تلقى جونز تمريرة فصيرة من روبرتسون، ليسدد كرة بيمينه، لمست قدم مدافع قبل أن تتهادى في الشباك.

وأهدر صلاح فرصة تأمين الفوز لفريقه في الدقيقة 77، عندما انفرد مجددا بالحارس رايا، وسدد الكرة من فوقه، لكنها كانت أقوى من اللازم لتهز الشباك العلوية من الخارج.

ولم يستسلم برينتفورد، فاستطاع التعادل مجددا بالدقيقة 82، عبر البديل يواني ويسا الذي ارتدت تسديدته من ظهر أرنولد، لتصل الكرة إليه مجددا ويسددها في المرمى.

وألغت راية الحكم هدفا لبرينتفورد أحرزه توني في الدقيقة 87، بداعي التسلل، وفشل البديل روبرتو فيرمينو في ترجمة عرضية ماني القصيرة أمام المرمى ليتمكن منها رايا بالوقت بدل الضائع.