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برشلونة يستهدف خطف نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 09:10

برشلونة يستهدف خطف نجم ريال مدريد
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة يستهدف خطف أحد نجوم غريمه التقليدي ريال مدريد في صفقة مجانية.

وتخطط إدارة الفريق الكاتالوني لإبرام صفقات من العيار الثقيل، خصوصًا بعد رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن رئيس البارسا، خوان لابورتا، يرغب في التعاقد مع إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع الميرنغي.

وأضاف التقرير، أن إيسكو ليس عنصرًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد، وبنسبة كبيرة جدًا لن يتم تجديد تعاقده، وفي حالة عدم رحيله في كانون الثاني/ يناير المقبل، سيرحل مجانًا بنهاية الموسم.

وأشار التقرير، إلى أن لابورتا يرغب في إعادة بناء الفريق الكاتالوني مرة أخرى، ويعد إيسكو من العناصر التي تحظى بثقة رئيس البارسا لضمه لمشروع النادي.

ويحتاج برشلونة لتدعيم وسط ملعبه لاعبين أصحاب خبرات، فباستثناء بوسكيتس، يتواجد الرباعي فرينكي دي يونغ، بيدري جونزاليس، جافي وريكي بويج.

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#برشلونة
#إيسكو
#ريال مدريد

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