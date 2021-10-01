ريال مدريد يخطط لضم زميل كريستيانو

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع مهاجم جديد رغم امتلاكه الثلاثي كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وماريانو دياز هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن الفريق الملكي يسعى لضم أحد المهاجمين المخضرمين في ملاعب أوروبا.

ووقع اختيار النادي على الأوروغواياني إيدنسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الريال في استغلال انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، لمحاولة ضمه بمبلغ زهيد في منتصف الموسم.

وبدأ صاحب الـ34 عاما في الظهور مؤخرا مع الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل في آخر مباراتين بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.