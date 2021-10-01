ليفربول يفقد نجميه في موقعة السيتي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي سيفقد اثنين من نجومه في المباراة أمام نظيره مانشستر سيتي، المقرر لها على ملعب "أنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد الأحد.

وأعلن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، غياب كل من اللاعبين ترينت ألكسندر أرنولد وتياغو ألكانتارا عن المباراة.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "ليست هناك أنباء عنهما، وهذا يعني أنهما يبليان البلاء الحسن.. لكن لا يوجد ما يكفي من الوقت لعودتهما أمام السيتي.. أتوقع أن يعودا للملاعب بعد التوقف الدولي".

وأضاف "نملك فريقًا جيدًا، وبالتالي توجد لدينا حلول، وسنستغلها".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 13 نقطة.

وفي الوقت الذي حقق فيه ليفربول الانتصار في دوري الأبطال، بنتيجة كاسحة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي (5-1)، سقط مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في فرنسا، بهدفين دون رد.