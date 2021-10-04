ماذا قال صلاح عن هدفه أمام السيتي؟

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وجه رسالة لجمهور فريقه بعد التعادل أمام مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما في الدوري.

وافترق الفريقان بنقطة لكل منهما أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفا رائعا في المباراة فيما صنع آخر لزميله ساديو ماني، ورغم ذلك لم ينجح "الريدز" في الحفاظ على تقدمه.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه على "انستغرام" تظهر احتفاله بالهدف الرائع، وعلق "أردنا حقًا الفوز بهذه المباراة، لكننا ما زلنا في المنافسة.. نسعى للحصول على اللقب، ولدينا ما يلزم لذلك".

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الأمر صعب لأنهم يحتفظون بالكرة كثيرا. الشوط الأول لم يكن جيدا حقا، لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وهذه هي النتيجة وعلينا قبولها".

وأضاف "سيطروا على المباراة منذ البداية. عانينا في الشوط الأول ولكن على الأقل عندما عانينا كانت النتيجة (0-0).. تحدثنا في غرفة الملابس وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وعن هدفه قال صلاح "يجب أن أشاهده لأرى. سيكون هدفا أكثر خصوصية إذا فزنا بالمباراة ولكن هذا ما هو عليه الأمر.. إنه هدف جيد ولكن لا يوجد الكثير لأقوله".

وحول ما إذا كان التعادل نتيجة عادلة، قال الدولي المصري "يجب أن أكون عادلا. إنهم يصنعون الكثير من الفرص، ويحتفظون بالكرة كثيرًا. أتمنى أن أقول لا، ولكن من العدل أن أقول نعم. لقد كانت لديهم الكثير من الفرص والتعادل نتيجة عادلة".

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 59 ومحمد صلاح في الدقيقة 76، بينما سجل هدفي السيتي كل من فيل فودين بالدقيقة 69 وكيفين دي بروين بالدقيقة 81.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي البريمييرليغ حاليًا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.