كلوب يطالب فريقه بالتعاقد مع نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، طلب إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، لما يملكه من إمكانات كبيرة.

وينتهي عقد ديمبلي (24 عامًا) في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع البارسا للتجديد حتى الآن.

ولم يتطرق كلوب لمسألة إصابات اللاعب المتكررة، باعتبار أن عمره ما زال صغيرا، ومع التأهيل الجيد سيتجاوز تلك الفترة الصعبة.

وأوضحت الصحيفة، أن مايكل إدواردز، المدير الرياضي للريدز، بدأ بالفعل تجهيز العملية الاقتصادية لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول ليس النادي الوحيد الساعي لضم ديمبلي، فهناك رغبة من جانب تشيلسي أيضًا، وتحديدًا من المدرب الألماني توماس توخيل، الذي أشرف على تدريبه في بوروسيا دورتموند ويعرف إمكاناته جيدًا.

نفس الأمر بالنسبة لأندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وكذلك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.