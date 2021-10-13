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ريال مدريد يبدي اهتمامه مجددا بضم كين

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 17:36

ريال مدريد يبدي اهتمامه مجددا بضم كين
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين.

وسعى الفريق الملكي للتعاقد مع كين في صيف 2019، غير أن توتنهام لم يرحب بالأمر.

ووفقا لموقع "ديفينسا سنترال" والمقرب من ريال مدريد، فإن الميرنغي أعاد اهتمامه بضم هاري كين في نهاية الموسم الجاري.

وحاول مانشستر سيتي، التعاقد مع هاري كين في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن توتنهام اشترط الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني لبيعه.

وأضاف التقرير، أنه رغم ذلك، فإن كين ليس الخيار الأول بالنسبة لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويعد هاري كين، الخيار الثالث أمام ريال مدريد، بعد الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

يذكر أن هاري كين صرح من قبل، بأنه يرغب في الانتقال لفريق يساعده على حصد الألقاب.

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#ريال مدريد
#هاري كين
#توتنهام هوتسبير

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