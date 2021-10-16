ليفربول يستهدف التعاقد مع بديل لماني وصلاح

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يخطط للظفر بخدمات نجم رين الفرنسي، جيريمي دوكو.

وأبدى ليفربول اهتمامه بضم اللاعب منذ فترة، وهو يواصل مراقبته في الدوري الفرنسي.

ووفقا لقناة "أر تي ال سبورت" الفرنسية، فإن ليفربول هو المرشح "الأفضل" للتعاقد مع الدولي البلجيكي العام المقبل.

وعلى الرغم من أن أي صفقة ستحدث على الأرجح في الصيف، إلا أن ليفربول قد يغير موقفه، مع توجه محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية هذا الشتاء.

ويمكن للبلجيكي جيريمي دوكو توفير غطاء لغياب صلاح وماني اللذين يبلغان من العمر 30 عامًا، حيث يمكنه اللعب في أي من الجناحين.

وأثار دوكو إعجاب المراقبين، عقب انتقاله إلى رين مقابل 22 مليون جنيه إسترليني من أندرلخت صيف العام 2020، وفي أول موسم له في الدوري الفرنسي، شارك في 30 مباراة وسجل هدفين.

وظهر لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة دوري الأمم ضد الدنمارك في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين شارك في 10 مباريات مع منتخب بلاده.

وعانى جيريمي دوكو من بداية محبطة للموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة ضد نانت في آب/ أغسطس الماضي، ولم يعد بعد إلى الملاعب.