ليفربول يسحق واتفورد بخماسية نظيفة

اكتسح ليفربول مضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني وروبرتو فيرمينو (هاتريك) ومحمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

كاد صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما انفرد من الناحية اليمنى، وسدد كرة قوية هزت العارضة.

وسرعان ما تمكن ليفربول من إحراز الهدف الأول، في الدقيقة التاسعة، عندما مرر صلاح كرة بينية مميزة، انفرد على إثرها ماني بالمرمى، ووضع الكرة في الشباك.

وسنحت فرصة لواتفورد في الدقيقة 26، عندما مرر سار الكرة لهرنانديز في الناحية اليسرى، قبل أن يطلق الثاني تسديدة لم يجد الحارس كايمهين كيليهير صعوبة في إيقافها.

وأثمر رتم ليفربول السريع عن هدف ثان، في الدقيقة 37، عندما تلقى ميلنر كرة من ماني، فأرسلها بأناقة أمام المرمى إلى الخالي من الرقابة، فيرمينو، الذي وضعها في الشباك الخالية.

وكانت انطلاقة ليفربول في الشوط الثاني صاروخية، ففي الدقيقة 52 سجل فيرمينو هدفه الثاني، والثالث للريدز، عندما وجه روبرتسون كرة أمام مرمى واتفورد، حاول كاثكارت إبعادها، لتذهب نحو الحارس فوستر الذي أبعدها، قبل أن تصل إلى فيرمينو ليحولها لهدف.

وبعدها بدقيقتين فقط، دون صلاح اسمه على لائحة الهدافين، عندما قام بمجهود فردي مميز، مراوغا من حوله داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيساره نحو الزاوية البعيدة للمرمى.

ودخل كوستاس تسيميكاس في تشكيلة ليفربول، عوضا عن المجهد روبرتسون، كما شارك أليكس أوكسليد تشامبرلين مكان ألكسندر أرنولد.

ومرر فيرمينو كرة دقيقة إلى ماني، الذي سدد بجوار القائم البعيد من موقف مريح، في الدقيقة 72.

ولحق الحارس فوستر بالكرة، قبل أن يصل إليها المنفرد صلاح، ثم سيطر على رأسية ضعيفة من ماني، في الدقيقة 80، ليدخل بعدها نيكو ويليامز في تشكيل ليفربول بدلا من ميلنر.

ورد القائم الأيمن لمرمى الريدز تسديدة سار القوية، في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن فيرمينو من إضافة الهدف الثالث له والخامس لفريقه في المباراة، عندما تابع تمريرة عرضية منخفضة من البديل ويليامز في الشباك، قبل أن تنتهي المباراة بفوز ليفربول (5-0).