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مانشستر سيتي يصعب المهمة على برشلونة!

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 09:42

مانشستر سيتي يصعب المهمة على برشلونة!
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حدد سعرا مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه، رحيم سترلينغ.

وحظي سترلينغ باهتمام برشلونة الذي يبحث عن تعزيز الخط الأمامي، بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، خاصة وأنه خرج من حسابات مدربه بيب جوارديولا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لن يقبل ببيع سترلينغ الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، بأقل من 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا السعر سيعقد وصول اللاعب إلى برشلونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي ليس من نوعية الأندية التي تخفض أسعار لاعبيها مع اقتراب نهاية عقودهم، والدليل ما حدث مع إيريك جارسيا قبل انضمامه لبرشلونة، حيث تمسك السيتيزنس ببيعه مقابل 20 مليون يورو، رغم علمهم بأنه لن يجدد وسيرحل مجانًا.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة، أن مانشستر سيتي لديه النية في التخلص من سترلينغ، ولكن بالمقابل المالي الذي سيحدده النادي فقط.

وختمت الصحيفة، بأن الإسباني الشاب داني أولمو، لاعب لايبزيج، من بين اللاعبين الموجودين ضمن خطط برشلونة، لكن وضعه يعتبر نفس وضع سترلينغ، حيث يشترط ناديه الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو رقم لن يقدر عليه البارسا.

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#رحيم سترلينغ
#مانشستر سيتي
#برشلونة

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