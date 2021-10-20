اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة:

19:45 برشلونة (إسبانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)

22:00 بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة السادسة:

22:00 يونج بويز (سويسرا) – فياريال (إسبانيا)

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – أتالانتا (إيطاليا)

المجموعة السابعة:

19:45 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – فولفسبورغ (ألمانيا)

22:00 ليل (فرنسا) – إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة الثامنة:

22:00 تشيلسي (إنجلترا) – مالمو (السويد)

22:00 زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) – يوفنتوس (إيطاليا)