اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:
المجموعة الخامسة:
19:45 برشلونة (إسبانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)
22:00 بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونخ (ألمانيا)
المجموعة السادسة:
22:00 يونج بويز (سويسرا) – فياريال (إسبانيا)
22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – أتالانتا (إيطاليا)
المجموعة السابعة:
19:45 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – فولفسبورغ (ألمانيا)
22:00 ليل (فرنسا) – إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة الثامنة:
22:00 تشيلسي (إنجلترا) – مالمو (السويد)
22:00 زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) – يوفنتوس (إيطاليا)
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