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اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 09:44

اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال
من تدريب لاعبي فياريال (أ ب)
عرب ٤٨

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الخامسة:

19:45 برشلونة (إسبانيا) – دينامو كييف (أوكرانيا)

22:00 بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونخ (ألمانيا)

المجموعة السادسة:

22:00 يونج بويز (سويسرا) – فياريال (إسبانيا)

22:00 مانشستر يونايتد (إنجلترا) – أتالانتا (إيطاليا)

المجموعة السابعة:

19:45 ريد بول سالزبورغ (النمسا) – فولفسبورغ (ألمانيا)

22:00 ليل (فرنسا) – إشبيلية (إسبانيا)

المجموعة الثامنة:

22:00 تشيلسي (إنجلترا) – مالمو (السويد)

22:00 زينيت سان بطرسبرغ (روسيا) – يوفنتوس (إيطاليا)

بودكاست عرب 48

#مباريات اليوم
#دوري أبطال أوروبا
#دور المجموعات

اليوم: مباريات الجولة 3 بمجموعات دوري الأبطال

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