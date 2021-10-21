غياب بنزيما عن استعدادات ريال مدريد لملاقاة برشلونة

بدأ نادي ريال مدريد بالاستعدادات لمباراة "الكلاسيكو"، أمام برشلونة، التي من المقرر أن تُلعب على ملعب الكامب نو، الأحد المقبل، إلا أن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما غاب عن المباريات المصغرة التي كانت ضمن المران.

وتأتي الاستعدادات بعدما استعاد الفريق، نغمة الانتصارات بفوزه العريض، بخمسة أهداف دون مقابل على شاختار دونيتسك أول من أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وعاد البلجيكي إيدين هازارد للتدرب مع باقي زملائه، وأظهر تحسنا من الحمل العضلي الزائد، الذي تعرض له مع منتخب بلاده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. كما شارك داني كارفاخال بشكل جزئي في المران، بعدما حصل الفريق على راحة يوم أمس.

وتدرّب كل من داني سيبايوس وغاريث بيل، مع المصابين داخل منشآت النادي، بالإضافة إلى اتضمام بنزيما إليهما.

وأفادت تقارير صحافية، بأنّ بنزيما يشعر بآلام بسبب ضربة في مشط القدم اليمنى، غير أنها أشارت إلى أنه لا يوجد أي شكوك حول لحاقه بالمباراة أمام برشلونة في الجولة العاشرة من الليغا.