ما موقف زيدان من تدريب اليونايتد؟

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، زين الدين زيدان، شعوره بالتردد بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفا للنرويجي أولي جونار سولسكاير.

وأعرب جمهور اليونايتد عن استيائهم من المدرب الحالي بسبب عدم ثبات مستوى ونتائج الفريق في البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم زيدان بالشياطين الحمر، خاصة وأنه من دون عمل منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن زيدان متردد بشأن ما إذا كان سيعود إلى التدريب الآن أم لا.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي يستمتع حاليًا بوقته بعيدًا عن التدريب، ولا يتعجل العودة لممارسة النشاط.

وكانت تقارير، قد تداولت مؤخرًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، قد أوصى بضرورة التعاقد مع زيدان، لتحقيق طموحات الفريق.

ومع ذلك، فإن إدارة الشياطين الحمر تصر حاليًا على بقاء سولسكاير، وتثق في قدرته على تحقيق طموحات النادي والجماهير.