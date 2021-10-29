مبابي يكشف عن رغبته المستقبلية!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أعلن عن رغبته التي يسعى لتحقيقها في المستقبل.

ونقلت صحيفة "ليكيب" عن مبابي "أريد خوض تجربة اللعب في أولمبياد باريس، إنها رغبة قوية، أريد المشاركة في هذا العرس الضخم في مدينتي وبلدي، وذلك بعد 100 عام من آخر دورة أولمبية استضافتها فرنسا".

وأضاف "إنه حلم الطفولة، كان لدي رغبة بالفعل في المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، لكنهم سرعان ما سحبوا البساط من تحتي".

وأشار "الدورة القادمة ستكون في فرنسا، في الذكرى المئوية لأولمبياد باريس".

وأتم مبابي خطابه المفتوح "إنها ليست أكبر مسابقة في كرة القدم، لكن عليك أن تخوضها في مسيرتك، خاصة إذا كنت شخصًا تحب الرياضة".

وكانت إدارة النادي الباريسي، قد رفضت مشاركة المهاجم الشاب في أولمبياد طوكيو، وذلك لتواجده في قائمة منتخب فرنسا ليورو 2020.