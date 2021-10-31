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كونتي يرفض توتنهام من أجل مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 23:57

كونتي يرفض توتنهام من أجل مانشستر يونايتد
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، رفض تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وخلافة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن توتنهام يريد إقالة سانتو في ظل تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها الخسارة أمام مانشستر يونايتد، بثلاثة نظيفة.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن توتنهام كرر اتصالاته مع كونتي، والتي سبق وأن بدأها في الصيف الماضي، عقب رحيل المدرب الإيطالي عن تدريب إنتر.

وأكد التقرير، أنه لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن بشأن مصير نونو إسبيريتو سانتو، لكن الأوضاع متوترة للغاية.

ومع ذلك، أوضح التقرير، أن كونتي لم يرحب بقيادة توتنهام، لأن الفريق الحالي يتطلب الكثير من التغييرات، وأن دانييل ليفي رئيس النادي، لن يوفر له الميزانية المطلوبة لإصلاح هذه المشكلات.

علاوة على ذلك، يُفضّل كونتي تدريب مانشستر يونايتد، حيث تواصل معه المسؤولون هناك بالفعل، لتولي قيادة الفريق حال إقالة أولي جونار سولسكاير.

ومنح مانشستر يونايتد الفرصة لسولسكاير في 3 مباريات، الأولى كانت أمام توتنهام، يليها مباراتي أتالانتا ومانشستر سيتي.

وقرر كونتي الانتظار لمعرفة موقفه من تدريب مانشستر يونايتد، وعدم قبول تدريب توتنهام.

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#أنطونيو كونتي
#توتنهام هوتسبير
#مانشستر يونايتد

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