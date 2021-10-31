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هل يستغني باريس سان جيرمان عن راموس؟

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 15:33

هل يستغني باريس سان جيرمان عن راموس؟
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقدت ثقتها بالنجم الإسباني، سيرجيو راموس، من أجل استعادة مستواه مجددا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن سان جيرمان بات أقل تفاؤلا بشأن عودة راموس من الإصابة، حيث لم يلعب المدافع الإسباني المخضرم أي مباراة منذ انضمامه لصفوف الفريق في صفقة انتقال مجانية من ريال مدريد.

ويغيب راموس بسبب إصابة في عضلة الساق، أدت إلى تأجيل ظهوره الأول باستمرار.

وأضافت الصحيفة "على الرغم من أن النادي قد أعرب في البداية عن تفاؤله بشأن عودة راموس المحتملة إلى أعلى مستوياته عند التوقيع معه، إلا أنه حدد أيضًا العديد من المشكلات في الركبة والساق".

وأشارت أيضا إلى أنه مع تطور التقارير الطبية بشأن راموس أسبوعًا بعد أسبوع، وبقاء اللاعب خارج الحسابات، يبدو أن باريس سان جيرمان فقد الثقة فيما يتعلق بعودة اللاعب الإسباني إلى الملاعب.

ولفتت إلى أن تصريحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي عقب الفوز على ليل 2-1 يوم الجمعة الماضي بشأن معرفة ناديه بكل شيء يخص المدافع الإسباني، تبدو متناقضة تماما مع الوضع الحالي الذي يعيشه راموس.

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#باريس سان جيرمان
#سيرجيو راموس
#الدوري الفرنسي

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