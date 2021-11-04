دوري الأبطال: السيتي يسحق كلوب بروج برباعية لهدف

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا على كلوب بروج البلجيكي برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية السيتي كل من اللاعبين فيل فودين ورياض محرز ورحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس، في المقابل سجل هدف كلوب بروج جون ستونز (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة التاسعة، بعدما أرسل كانسيلو بينية داخل منطقة الجزاء، تابعها فودين بتسديدة مباشرة على الطائر، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ورد بروج بتسديدة أرضية من سوبول من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11، مرت إلى جوار القائم.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15، بتسديدة مقوسة من كانسيلو من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم.

وافتتح السيتي التسجيل بالفعل بعدها مباشرة، بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة، تابعها فودين أمام الشباك الخالية من حارسها، مسجلًا بسهولة الهدف الأول.

ولم يتأخر رد بروج بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17، بعدما سدد فانكن كرة قوية من داخل المنطقة تألق إديرسون في التصدي لها، تابعها كيتيلياري مرسلًا عرضية أرضية اصطدمت بستونز وسكنت الشباك.

وظهر بروج هجوميًا مرة أخرى في الدقيقة 32، بارتقاء من هندري لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها إديرسون بسهولة.

وواصل بروج زحفه تجاه مرمى السيتي بعدها، بتسديدة أرضية قوية من كيتيلياري من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها إديرسون في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بعدها بالتعادل (1-1).

وأهدر السيتي فرصة محققة للتقدم في النتيجة مبكرًا في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47، بعدما أرسل جريليش بينية مميزة لمحرز الذي انفرد بمينيوليه، ليسدد الجزائري كرة قوية تألق الحارس البلجيكي في التصدي لها.

وتبعه كانسيلو في الدقيقة 50 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع بروج وعلت العارضة بقليل.

واستمر زحف السيتي الهجومي بارتقاء ستونز لعرضية في الدقيقة 51، مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها بسهولة مينيوليه.

وحاول بروج مباغتة السيتي في الدقيقة 53، بعدما تلقى كيتيلياري بينية مميزة داخل المنطقة، لينفرد بإديرسون ويسدد كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأتى العقاب من محرز بإضافة الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 54، بعدما أرسل كانسيلو عرضية متقنة للجزائري الخالي من الرقابة تمامًا داخل المنطقة، ليسدد رأسية سكنت الشباك.

وتابع غوندوغان كرة مبعدة من دفاع بروج داخل المنطقة في الدقيقة 63، مسددًا كرة قوية ذهبت أعلى العارضة.

وأطلق السيتي رصاصة الرحمة على بروج بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما أرسل غوندوغان عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة لسترلينج الخالي من الرقابة، ليسجل بسهولة في الشباك في لقطة مشابهة للهدف الأول.

وحاول البديل دي بروين إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 85، بعدما تلاعب بالمر بدفاع بروج داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية تألق مينيوليه في التصدي لها.

وبعدها مباشرة انفرد جيسوس بمينيوليه مسددًا كرة أرضية، تألق الحارس البلجيكي في التصدي لها.

وأضاف جيسوس الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة (4-1).