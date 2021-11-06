آرسنال من الضحايا المفضلين لمحمد صلاح!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول، محمد صلاح، يقدم أداء مبهرا رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وفي البطولة الأوروبية، ساهم صلاح في تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 4 جولات على دور المجموعات.

وفي البريمييرليغ، يتصدر صلاح قائمة الهدافين بعد مرور 10 جولات، برصيد 10 أهداف وهو يبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه نجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وفي سعيه نحو الصدارة يصطدم ليفربول، بآرسنال، على ملعب أنفيلد، يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، في الجولة الـ12 من البريمييرليغ.

ويعتبر آرسنال من الضحايا المفضلين للنجم المصري، حيث سجّل في شباكه 7 أهداف، ويطمح لتسجيل هدفين جديدين، لمساواة الجانرز بضحاياه المفضلين وست هام وواتفورد، اللذين سجل في شباك كل منهما 9 أهداف.

ويأتي توتنهام وبورنموث خلف وست هام وواتفورد، في المركز الثاني، في قائمة ضحاياه برصيد 8 أهداف.

ويعول صلاح في مسعاه على جماهير أنفيلد، التي تملأ المدرجات، في كل مباراة للريدز.