برشلونة يسعى لتعويض أغويرو بدبابة أفريقية

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يسعى لتعزيز خط الهجوم بأحد اللاعبين الأفارقة المميزين، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان رئيس الفريق الكاتالوني، خوان لابورتا، قد صرح بأنه قادر على إبرام 3 صفقات في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع الكونغولي سيدريك باكامبو، مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، في صفقة مجانية.

وستكون صفقة باكامبو مناسبة لظروف برشلونة الاقتصادية، لأن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويبحث النادي عن التعاقد مع مهاجم جديد، عقب إصابة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والتأكد من غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل.

وكشفت "آس" أن هذه المحاولة هي الثالثة لبرشلونة من أجل التعاقد مع باكامبو، حيث تعود الأولى إلى موسم 2019-2020 أثناء تواجد إريك أبيدال في منصب السكرتير الفني.

وأشارت إلى أن البارسا كان سيتعاقد مع باكامبو لتعويض المصاب لويس سواريز في ذلك الوقت، واستقل اللاعب الطائرة من الصين إلى برشلونة، لكن تم إبلاغه أن النادي الكاتالوني تراجع عن اتفاقه.

أما المحاولة الثانية لبرشلونة، فتعود إلى الصيف الماضي، حيث طلب برشلونة التعاقد مع باكامبو، لكن ناديه طلب أموالا من المستحيل أن يقدر البارسا على دفعها، لذا ذهب إلى خيار التعاقد مع المهاجم الهولندي لوك دي يونغ على سبيل الإعارة.

وسبق أن لعب باكامبو في الدوري الإسباني مع فياريال لمدة 3 مواسم من 2015 إلى 2018، حيث خاض 105 مباريات وسجل 47 هدفًا.