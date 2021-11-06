برشلونة يقع بفخ التعادل أمام ريمونتادا سيلتا فيغو

وقع برشلونة في كمين التعادل أمام سيلتا فيغو بعد افتراقهما بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز ثلاثية كل من اللاعبين أنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي، في المقابل سجل ثلاثية سيلتا فيغو كل من اللاعبين اياغو أسباس (هدفان) ومانويل نوليتو.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد سيلتا فيغو 12 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

أنجز برشلونة مهمته مبكرا بتسجيل ثلاثية في الشوط الأول، افتتحها أنسو فاتي مبكرا بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بعد تمريرة طولية من جوردي ألبا.

وقبل أن يفيق سيلتا فيغو وجماهيره من الصدمة، أضاف سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني بتسديدة أرضية بعد تمريرة من شعلة النشاط، نيكو جونزاليس.

وواصل برشلونة توهجه على ملعب بالايدوس، حيث أكمل البارسا على منافسه بكرة عرضية لجوري ألبا، انقض عليها الهولندي ديباي برأسه في الشباك.

وظهر سيلتا فيغو بوجه مغاير تماما في الشوط الثاني، بينما اختفت خطورة البارسا عقب إصابة فاتي ونيكو، بينما لم يكن الثنائي بالدي وريكي بوج بنفس الكفاءة.

ضغط سيلتا فيغو بقوة وارتبك دفاع برشلونة وحارسه تير شتيغن في الشوط الثاني، حيث سجل تياغو جالاردو هدفا، لكن الفار تدخل لإلغائه بداعي التسلل.

ولم يمر سوى ثوان قليلة حتى قلص إياغو أسباس الفارق بهدف مستغلا كرة مرتدة من الحارس الألماني تير شتيغن بعد تسديدة جافي جالان.

تراجع الضيوف أكثر وأكثر، واستغل سيلتا فيجو الموقف أفضل استغلال، حيث هز نوليتو الشباك بهدف ثان، لكن ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد.

لكن نوليتو لم يفقد الأمل، حيث سجل هدفا ثانيا لفريق سيلتا فيغو برأسه بعد عرضية من فرانكو سيرفي نتيجة خطأ ساذج من بوسكيتس.

كما أضاع نوليتو وأسباس محاولات أخرى خطيرة، بينما تحرك سيرجي بارخوان مدرب البارسا بتبديل جديد بإشراك عبد الصمد الزلزولي مكان جافي.

في الدقيقة 86 كاد الهولندي فرينكي دي يونغ أن يقتل المباراة بتسديدة متقنة بيسراه، إلا أن العارضة حرمت البارسا من الهدف الرابع.

تواصلت الإثارة بتسديدة لنيستور أراوخو مدافع سيلتا فيجو، مرت بجوار القائم الأيمن، بينما حصل عبد الصمد الزلزولي على إنذار للتحايل.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع بل امتدت لأكثر من ذلك، حيث نجح أسباس في إضافة الهدف الثالث بالثواني الأخيرة، ليقتنص سيلتا فيغو نقطة ثمينة بعد ريمونتادا مثيرة.