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تشافي مدربا لبرشلونة: لا نقبل التعادل أو الهزيمة

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 16:13

تشافي مدربا لبرشلونة: لا نقبل التعادل أو الهزيمة
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

عاد تشافي هيرنانديز إلى فريقه السابق برشلونة وذلك لتولي تدريب الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان، إذ جرى تقديمه بشكل رسمي اليوم أمام الآلاف من جماهير الفريق.

ووقع تشافي على عقد لغاية عام 2024 في ملعب "كامب نو" برفقة رئيس الفريق، خوان لابورتا.

وذكر لابورتا، وقد غلبته المشاعر، للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق، الذي رافقته أسرته "إنه يوم تاريخي لبرشلونة.. مرحبا بك تشافي".

وقال تشافي للمشجعين "أشكركم جميعا.. لا أريد أن تجرفني المشاعر، لكن جسدي يرتعش.. إنه أكبر نادٍ في العالم، وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات".

وتابع "برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة، علينا الفوز بجميع المباريات".

وواصل "أنا في غاية الجاهزية والاستعداد.. يجب أن نتحلى بالمسؤولية والاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص، والسعي بكل قوة.. لدينا مهمة لاستعادة الكثير من الأمور التي فقدها النادي".

وتحدث تشافي عن ضرورة التحلي بالانضباط في الفريق، كعامل رئيسي في مشروعه مع برشلونة.

وقال للصحفيين "يتعين علينا تطبيق قواعد جديدة ستكون صارمة، الأمر لا يتعلق بالصرامة، بل يتعلق بالمعايير أيضا".

وواصل "عندما كانت لدينا معايير وقواعد واضحة في غرف الملابس، كانت الأمور جيدة.. وعندما لم نفعل ذلك، ساءت الأمور.. لذا نحتاج إلى النظام، يجب أن نتحلى بالاحترافية".

واستكمل "إنه مشروع متوسط إلى طويل الأجل، لكننا سنحتاج إلى العمل بجد لتحقيق النتائج المرجوة.. التوقعات والطموحات ستكون عالية، لن نقبل أي أعذار".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن بعض جماهير برشلونة المتواجدة في ملعب كامب نو، هتفت ضد باريس سان جيرمان أثناء توقيع تشافي على العقد.

وكان ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، قد انتقل إلى سان جيرمان الصيف الماضي بشكل مجاني، عقب نهاية عقده مع البلوغرانا، وذلك بعد 4 أعوام من رحيل زميله نيمار دا سيلفا إلى نفس النادي.

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#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#كامب نو
#خوان لابورتا
#الليغا

تشافي مدربا لبرشلونة: لا نقبل التعادل أو الهزيمة

تشافي مدربا لبرشلونة: لا نقبل التعادل أو الهزيمة

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