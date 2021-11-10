يوفنتوس يسعى لحسم صفقة من الدوري الألماني

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ في الميركاتو الشتوي القادم.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن اليوفي يسعى لحسم ضم السويسري، دينيس زكريا، في الشتاء خصوصا في ظل وجود اهتمام باللاعب من قبل برشلونة وروما.

وينتهي عقد زكريا (24 عامًا) صاحب الأصول الكونغولية مع مونشنغلادباخ، بانقضاء الموسم الجاري، وهو ما يجعل النادي الألماني حريصا على بيعه في كانون الثاني/ يناير، لتحقيق استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب لا ينوي التجديد.

وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس بالفعل ينوي حسم الصفقة، حيث يستعد لبدء التفاوض مع مونشنغلادباخ على المقابل المادي، مع العلم أن النادي الألماني لن يغالي في مطالبه، وبالتالي فإن التوصل لصيغة اتفاق، لن يأخذ وقتًا.

وانضم زكريا إلى مونشنغلادباخ في صيف 2017، قادمًا يونغ بويز السويسري، ومنذ ذلك الحين، خاض 138 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 8، علما بأنه يلعب في مركز الارتكاز الدفاعي.

وخاض زكريا 38 مباراة مع منتخب سويسرا الأول، وسجل 3 أهداف.