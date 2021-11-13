  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 09:38

تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره منتخب أوروغواي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب الأرجنتيني اللاعب، أنخيل دي ماريا.

وبهذا الفوز رفع منتخب الأرجنتين رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب اللائحة، في حين تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند 16 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وتبتعد الأرجنتين بفارق كبير عن الإكوادور (20 نقطة)، وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي (16 نقطة).

وبحال فوزها الثلاثاء على البرازيل، ستضمن الأرجنتين بطاقة التأهل بحال عدم فوز أي من كولومبيا وتشيلي والأوروغواي.

ولم تخسر الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، في آخر 26 مباراة.

ويتأهل من تصفيات أميركا الجنوبية أول 4 منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقا فاصلا.

بودكاست عرب 48

#منتخب الأرجنتين
#منتخب أوروغواي
#كأس العالم
#مونديال قطر
#مونديال 2022

تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل

تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل

تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا قال ألفيس بعد عودته إلى برشلونة؟
ماذا قال ألفيس بعد عودته إلى برشلونة؟

2021-11-13

دلالة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد
دلالة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد

2021-11-12

صلاح يحقق جائزة غائبة منذ سنوات
صلاح يحقق جائزة غائبة منذ سنوات

2021-11-12

الأكثر قراءة

تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

2021-11-12
جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت

جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 

2021-11-12
بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

2021-11-12
شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

2021-11-12
مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

2021-11-12