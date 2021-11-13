تصفيات المونديال: الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره منتخب أوروغواي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح المنتخب الأرجنتيني اللاعب، أنخيل دي ماريا.

وبهذا الفوز رفع منتخب الأرجنتين رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب اللائحة، في حين تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند 16 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

وتبتعد الأرجنتين بفارق كبير عن الإكوادور (20 نقطة)، وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي (16 نقطة).

وبحال فوزها الثلاثاء على البرازيل، ستضمن الأرجنتين بطاقة التأهل بحال عدم فوز أي من كولومبيا وتشيلي والأوروغواي.

ولم تخسر الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، في آخر 26 مباراة.

ويتأهل من تصفيات أميركا الجنوبية أول 4 منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض الخامس ملحقا فاصلا.