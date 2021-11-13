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ريال مدريد بصدد التخلي عن 8 لاعبين

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 22:37

ريال مدريد بصدد التخلي عن 8 لاعبين
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني بصدد الاستغناء عن عدد من لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأخرج مدرب الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، أكثر من لاعب في صفوف فريقه ما يصعب من فرص بقائهم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يمانع في رحيل 8 من لاعبي الفريق غير الأساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاريث بيل وإيدين هازارد هما أبرز المرشحين للرحيل.

وينتهي عقد بيل في ختام الموسم الجاري، ولا توجد نية للإبقاء عليه، خاصة مع راتبه الضخم، أما بالنسبة لهازارد، فسيكون استمراره مرهونا باستعادة مستواه قبل كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني إيسكو ألاركون بين المرشحين للرحيل، إذ ينتهي عقده بختام الموسم الجاري، وسط اهتمام بخدماته من جانب يوفنتوس.

كما ذكرت اسم المدافع ناتشو فيرنانديز ضمن القائمة نفسها، لا سيما أنه يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي.

وينطبق الأمر نفسه على الرباعي لوكا يوفيتش وماريانو دياز وداني سيبايوس وخيسوس فاييخو، الذين خرجوا تماما من حسابات أنشيلوتي، وأصبحت فرص مشاركتهم صعبة للغاية.

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