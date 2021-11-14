الأرجنتين تتلقى نبأ سارا قبل مواجهة البرازيل

تلقى منتخب الأرجنتين نبأ سارا قبل مواجهة منتخب البرازيل يوم الأربعاء القادم، وذلك بعدما شارك ليونيل ميسي في تدريبات اليوم بشكل طبيعي استعدادا للمباراة في الجولة الرابعة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم "مونديال 2022" في قطر.

وبدأ ميسي مباراة المنتخب أول أمس الجمعة أمام أوروغواي في الجولة الثالثة عشر على مقاعد البدلاء، ولم ينزل أرض الملعب إلا في الدقيقة 72، فيما كان على ما يبدو إجراء احترازي لسلامته، بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين.

وتعني مشاركة ليونيل ميسي صاحب الـ34 عامًا بشكل طبيعي في المران الذي أقيم السبت، احتمالية عودته للتشكيل الأساسي في مواجهة البرازيل.

وتلقى المدير الفني للمنتخب ليونيل سكالوني نبأ آخر جيدا أمس، وهو تعافي ليوناردو باريديس من الإصابة العضلية التي عانى منها ما يشير لاحتمالية مشاركته أمام البرازيل.

وكانت البرازيل قد ضمنت تأهلها لمونديال 2022 بعد فوزها بهدف نظيف على كولومبيا لتعزز صدارتها للتصفيات بـ34 نقطة متقدمة بـ6 نقاط على الأرجنتين صاحبة الوصافة.