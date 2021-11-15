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فضيحة في مباراة للسيدات: هل تنكر شخص بزي لاعبة؟

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 09:42

فضيحة في مباراة للسيدات: هل تنكر شخص بزي لاعبة؟
صورة تظهر تنكر لاعب بزي سيدة (فيسبوك)
عرب ٤٨

شهدت مباراة إيران والأردن للسيدات ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم آسيا 2022 المقرر إقامتها في الهند، جدلا حول جنس حارسة المنتخب الأول.

وانتشرت في الساعات الأخيرة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جنس حارسة منتخب إيران للسيدات بعدما أظهرت الصور بأن لاعبا تنكر بزي سيدة خلال المباراة أمام المنتخب الأردني.

وطالب الاتحاد الأردني لكرة القدم نظيره الآسيوي بالتدخل من أجل التأكد من جنس حارسة مرمى منتخب إيران.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الأردني أن "المنتخب الإيراني له سوابق عديدة في هذا المجال بإشراك لاعبين ذكور مع منتخب السيدات، ونظرًا للأدلة المقدمة ولأهمية هذه المنافسة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباشرة تحقيق شفاف من قبل لجنة مختصة ومستقلة".

ومما يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها في إيران، فقد سبق وأن تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية عام 2015 فضيحة رياضية وهي الإعلان عن أسماء 8 لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات خلال الأعوام الماضية.

بودكاست عرب 48

#مباراة إيران والأردن
#منتخب إيران للسيدات
#بطولة أمم آسيا
#حارسة إيران

فضيحة في مباراة للسيدات: هل تنكر شخص بزي لاعبة؟

فضيحة في مباراة للسيدات: هل تنكر شخص بزي لاعبة؟

فضيحة في مباراة للسيدات: هل تنكر شخص بزي لاعبة؟

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