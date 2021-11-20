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اليونايتد يضغط على نجم برشلونة بعدم التجديد

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 17:27

اليونايتد يضغط على نجم برشلونة بعدم التجديد
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، يتهرب من التوقيع على عقد جديد مع فريقه برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مانشستر يونايتد يضغط على ديمبلي، لإقناعه بعدم التجديد مع البارسا، والانتقال إلى "أولد ترافورد" في صفقة مجانية، الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي "الشياطين الحمر" يتواصلون مع ممثل ديمبلي، منذ فترة طويلة، لتحريض اللاعب على إنهاء مسيرته بقميص البلوغرانا.

وأبرزت الصحيفة أن مانشستر يونايتد، سبق أن حاول ضم ديمبلي على سبيل الإعارة، الصيف الماضي، لكن برشلونة اشترط تجديد اللاعب عقده قبل الرحيل.

وكان الفرنسي منفتحًا بالفعل على ارتداء قميص الشياطين الحمر، وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#مانشستر يونايتد

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