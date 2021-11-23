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ماذا قال ميسي عن اللعب بجوار راموس؟

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 09:20

ماذا قال ميسي عن اللعب بجوار راموس؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى اللعب بجوار زميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعدما لعبا ضد بعضهما على مدار سنوات رفقة برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وذكر ميسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية "الآن لا يوجد شيء، لكن في البداية كان الأمر غريبًا بعد سنوات عديدة من التنافس، ولكوننا قائدين لبرشلونة ومدريد، وبعد لعب العديد من مباريات الكلاسيكو والعديد من المعارك التي خضناها على أرض الملعب".

وأضاف ميسي "لكن كل ما حدث هناك بقي في الملعب فقط، ولطالما احترمنا بعضنا البعض كثيرًا، بغض النظر عن مدى كوننا منافسين عظيمين في مباريات الكلاسيكو".

وتابع البرغوث "وجود راموس كزميل لي اليوم أمر مذهل. خطوة بخطوة سينضم إلينا ونأمل أن يلعب في أسرع وقت ممكن، لأنه سيكون لاعبًا أساسيًا وسيقاتل من أجل تسجيل الأهداف".

واختتم النجم الأرجنتيني "لقد كنت أعرف راموس بالفعل.. صحيح أننا لم نجر أي محادثات كبيرة لكننا تنافسنا في الليغا لعدة سنوات وتحدثنا أكثر من مرة. كانت لدي فكرة عنه لأننا لعبت مع زملاء سابقين له في المنتخب الإسباني، لذا كنت أعرفه مسبقا والآن بما أن لدينا علاقة أكبر هنا في باريس. رأيت أنه شخص رائع".

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#ليونيل ميسي
#سيرجيو راموس
#باريس سان جيرمان

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