صلاح يحقق جائزة لاعب الشهر

توّج نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة لاعب شهر تشرين الأول/ أكتوبر في صفوف فريقه.

وذكر ليفربول أن صلاح حصد أعلى نسبة من الأصوات عبر استطلاع رأي شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي، وتفوق من خلاله على أليسون بيكر ثم نابي كيتا.

وحصد صلاح الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين.

وشارك صلاح مع ليفربول في 5 مباريات خلال شهر تشرين الثاني/ أكتوبر، الذي شهد تألقًا غير عادي للنجم المصري، حيث سجل هدفين عالميين في شباك مانشستر سيتي وواتفورد.

كما أحرز صلاح 3 أهداف (هاتريك) في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بالإضافة لهدفين ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.