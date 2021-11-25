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من هم هدافو دوري أبطال أوروبا؟

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 08:13

من هم هدافو دوري أبطال أوروبا؟
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

يرغب نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، باستعادة لقب هداف دوري أبطال أوروبا، والذي فقده العام الماضي 2020 لصالح مهاجم دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند.

وكان "نجم البايرن قد حصد جائزة الهداف لموسم 2019 - 2020، حين فاز الفريق البافاري باللقب وكان رصيده حينها 12 هدفا.

ومما يشار إليه أن هالاند بلغ الموسم الماضي 10 أهداف فقط وتوج بالجائزة، أما اليوم فكابتن منتخب بولندا سجل 9 أهداف وتبقت مباراة واحدة على دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

وليفاندوفسكي يتصدر قائمة الهدافين التي تضم:

العاجي سيبستيان هالير (أياكس أمستردام): 9 أهداف.

الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 8 أهداف.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف.

المصري محمد صلاح (ليفربول): 6 أهداف.

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#رياضة
#كرة قدم
#دوري أبطال أوروبا

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