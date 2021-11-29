بنزيمة يقترب من التفوق على صلاح

ساهم النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، في تعادل فريقه أمام إشبيلية (1-1) مساء أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح الفريق الأندلسي باب التسجيل بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 32 أدرك بنزيمة هدف التعادل للفريق الملكي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هو الوحيد الذي يتفوق على بنزيمة من حيث المساهمة في الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى، هذا الموسم.

وساهم الفرعون المصري في 19 هدفا بالبريمييرليغ، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 8، ويأتي خلفه المهاجم الفرنسي بفارق هدف واحد، حيث أحرز 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ويعيش كل من صلاح وبنزيمة حالة تألق كبيرة هذا الموسم، إلى جانب نجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي.