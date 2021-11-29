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نيمار مهدد بالغياب لفترة طويلة

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 09:10

نيمار مهدد بالغياب لفترة طويلة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تهدد الإصابة التي تعرض لها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، في المباراة أمام سانت إيتيان، بالغياب لفترة طويلة.

وقالت شبكة RMC الفرنسية إن "الفحوصات الأولية التي خضع لها نيمار عقب اللقاء، أوضحت إصابته بالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى".

وأضافت أنه "من المرجح غياب اللاعب البرازيلي لمدة ستة أسابيع بسبب هذا الالتواء، وفقا لتقديرات أطباء النادي الباريسي".

وسيجري نيمار مزيدا من الفحوصات اليوم، الإثنين، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.

ووفقا للمدة المقررة مبدئيا، سيغيب نيمار (29 عاما) عن صفوف فريقه في 6 مباريات، لتنتهي مسيرته في العام الجاري 2021.

يذكر أن نيمار سجل 3 أهداف فقط في 14 مباراة هذا الموسم، جاءت جميعها في بطولة الدوري، ولم يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#الدوري الفرنسي

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