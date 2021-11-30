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صلاح يحصد جائزة القدم الذهبية

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 08:29

صلاح يحصد جائزة القدم الذهبية
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة القدم الذهبية في موناكو، بعد تفوقه على بقية المرشحين الآخرين.

وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 سنة، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء.

وترك صلاح الذي حضر الحفل برفقة زوجته التي تسلمت الجائزة نيابة عنه آثار قدمه في موناكو، كما جرت العادة في هذه الجائزة.

وقدم صلاح عاما مميزا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، علما بأنه يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفا بعد مرور 13 جولة.

وجاء صلاح في قائمة مرشحين للجائزة هذا العام، شملت كل من ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، سيرجيو أغويرو، جيرارد بيكيه، كريم بنزيمة، روبرت ليفاندوفسكي، جيورجيو كليني وروميلو لوكاكو.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز بالجائزة العام الماضي، ليخلف الكرواتي لوكا مودريتش الذي نالها عن العام 2019.

بودكاست عرب 48

#محمد صلاح
#القدم الذهبية
#ليفربول
#موناكو

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