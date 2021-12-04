برشلونة يخسر بملعبه أمام بيتيس

خسر برشلونة مباراته البيتية أمام ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح بيتيس اللاعب، خوان ميغيل خمينيز لوبيز.

وبهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث أرسل فيليب كوتينيو تسديدة قوية مرت أعلى مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 7.

وكاد كوتينيو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11، إذ تلقى كرة عرضية من ألبا وسدد على الطائر، لكن روي سيلفا تصدى للكرة ببراعة.

وسقط جافي مغما عليه على أرض الملعب، بعد تلقيه ضربة في الرأس، إثر اصطدامه ببيليرين لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 32.

وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سحب جافي وأشرك بدلا منه ريكي بويج في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وانطلق أيتور رويبال مستغلا الفجوة بين ألبا وأراوخو، قبل أن يتدخل الأخير ويشتت الكرة ويحولها إلى ركنية في الدقيقة 37.

وأضاع رويبال فرصة خطف هدف التقدم بالدقيقة 45، حيث تلقى عرضية من مورينو لكنه سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني، سجل خوانمي هدف التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 52، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وشارك عثمان ديمبلي كبديل لتنشيط الهجوم، وفي أول محاولة له حاول التسديد لكن الكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 60.

ونجح خوانمي في تسجيل هدف ريال بيتيس بالدقيقة 79، حيث تلقى تمريرة من تيلو لينفرد بالحارس تير شتيجن ويُسكن الكرة في الشباك الكاتالونية.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، لكن دون أي جدوى، ليتجرع الفريق الهزيمة الأولى تحت قيادة تشافي هيرنانديز.