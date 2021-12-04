كأس العرب: المغرب والجزائر تفوزان وتقتربان من التأهل

اقترب منتخبا المغرب والجزائر من بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على منتخب الأردن (4-0) ولبنان (2-0) على التوالي، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز رباعية المنتخب المغربي كل من اللاعبين يحيى جبران، بدر بانون، محمد الشيبي وسفيان رحيمي.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانيا مع ثلاث نقاط.

وقد يحسم المغرب تأهله رسميا في وقت لاحق، في حال إخفاق السعودية بتحقيق فوز على فلسطين اليوم، وإلا سينتظر "أسود الأطلس" حتى الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 1-0، فيما اكتسح المغرب فلسطين 4-0.

وفي الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، يواجه المغرب السعودية، فيما يقابل الأردن منتخب فلسطين.

وأظهر منتخب المغرب نواياه الهجومية مبكرا بعدما نجح في افتتاح التسجيل إثر تسديدة محمد الناهيري التي أبعدها الحارس داخل المنطقة، فوصلت إلى جبران الذي سددها قوية في الشباك (4).

وازدادت متاعب "النشامى" بخروج المهاجم بهاء فيصل بسبب الإصابة وحل حمزة الدردور بدلا منه (14).

وتواصل المد الهجومي المغربي، وكاد أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك المصري يضاعف النتيجة من تسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس يزيد أبو ليلى بأطراف أصابعه إلى ركنية (23).

واستغل بانون كرة سددها لاعب الاتفاق السعودي وليد أزارو ليتابعها من مسافة قريبة مسجلا الهدف الثاني (25).

ووضع الشيبي بصمته على الهدف الثالث مستقبلا كرة من ركلة ركنية سددها "على الطائر" من خارج المنطقة لتسكن إلى يمين الحارس (3+45).

وتحسن أداء منتخب الأردن بداية الشوط الثاني ونجح في تهديد المرمى المغربي، فسدد البديل بهاء عبد الرحمن كرة فوق المرمى (53)، وحول المدافع كرة البديل ياسين البخيت لركنية قبل وصولها للمهاجم علي علوان (55).

وحاول الشيبي زيادة الغلة للمنتخب المغربي فسدد كرة صاروخية صدها الحارس (72)، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء على المدافع الأردني محمد أبو حشيش بعد لمسه للكرة باليد داخل منطقة الجزاء، فترجمها رحيمي بنجاح (88).

الجزائر تهزم لبنان بثنائية نظيفة

وفي المجموعة الرابعة، بات المنتخب الجزائري على مشارف العبور إلى ربع النهائي بفوزه بثنائية نظيفة على لبنان، في مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتين حمراوين.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط، وسيحسم تأهله مع مصر بحال فوزها على السودان في وقت لاحق، لتودّع الأخيرة البطولة رفقة لبنان.

وقدّم المنتخب اللبناني أداء جيدا في الشوط الأول من المباراة وصمد أمام الهجمات الجزائرية وسط تألق حارسه مصطفى مطر في أكثر من مناسبة.

لكن الشوط الثاني كان الفيصل بين المنتخبين. فبعد أخذ ورد بكفّة مرجّحة للجزائريين، عاد وسقط رجال الأرز في فخّ ركلة الجزاء بخطأ من المدافع اللبناني حسين الدر، ليترجمها ياسين إبراهيمي هدفا (69).

وفي الدقيقة 78، منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للجزائري حسام الدين مريزيق ليغادر الملعب، فتحسّن بعدها أداء لبنان الهجومي، خصوصا بتواجد البديل محمد حيدر، وشكل بعد الخطورة على مرمى الجزائريين لكن بلا نتيجة.

وفي الدقيقة 83، بات لبنان أيضا بعشرة لاعبين مع طرد قاسم الزين ببطاقة صفراء ثانية.

وأجهز "محاربو الصحراء" على اللبنانيين بهدف ثان للطيب المزياني عندما انفرد بالمرمى وسجّل الكرة إلى يسار مطر (90+3).