كأس العرب: سورية تقلب التوقعات بفوزها على تونس

حقق منتخب سورية الفوز على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدفا المنتخب السوري كل من اللاعبين أوليفر كاسكاو ومحمد عنز.

وقلب منتخب سورية التوقعات وحصد أول 3 نقاط بعدما خسر الجولة الأولى أمام الإمارات 1-2، ليتساوى مع المنتخب التونسي الذي فاز في مباراته الأولى أمام موريتانيا 5-1.

وقدم نسور قاسيون أفضل أداء منذ سنوات، بتأمين دفاعي وروح قتالية وسرعة وتنظيم، بينما لم يقدم المنتخب التونسي المطلوب والمتوقع.

المنتخب السوري هاجم مبكرا، ليخطف قسكو الكرة ويسدد من بعيد، ليخدع الحارس فاروق بن مصطفى، مسجلا الهدف الأول بالدقيقة 4.

نسور قرطاج كثفوا من هجومهم مع تراجع لاعبي سورية، لكنهم فشلوا في اختراق الدفاعات.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، خسر المنتخب التونسي جهود لاعبه محمد علي بن رمضان، حين تلقى البطاقة الحمراء بعد ضرب محمد العنز في كرة مشتركة.

ودخل منتخب تونس الشوط الثاني بطموح العودة للمباراة، لكنه صُدم بهدف عالمي من العنز، من تسديدة بعيدة في الدقيقة 47.

ومع دخول يوسف المساكني، تحسن أداء نسور قرطاج، فأبعد حج عثمان رأسية خطيرة.

وأشرك الروماني تيتا فاليريو مدرب سورية 3 لاعبين دفعة واحدة، فدخل محمد ريحانية ومحمد الحلاق وكامل حميشة، بدلا من محمود البحر وورد السلامة وأوليفر قسكو، قبل التبديل الرابع بدخول علي بشماني وخروج محمد عثمان.

وفرض نسور قاسيون إيقاعهم، مع تألق كبير لحج عثمان الذي تصدى لتسديدة سعد بقير، لتنتهي المواجهة (2-0) للمنتخب السوري الذي قلب التوقعات بفوز رفع به سقف طموحاته في البطولة.