  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صدمة لميسي بسبب حكم قضائي في برشلونة

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 08:44

صدمة لميسي بسبب حكم قضائي في برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تلقى صدمة كبيرة بعد حكم أصدره القضاء الإسباني بهدم الفندق الخاص به (MIM Sitges) في مدينة برشلونة.

وغادر ميسي برشلونة الصيف الماضي إلى باريس حيث انتقل للعب بصفوف سان جيرمان في صفقة مجانية.

ووفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن ميسي وممثلوه يعيشون حالة من الصدمة، ويرفضون التعليق على الحكم القضائي.

ويتكون فندق ميسي من 77 غرفة، وبلغت تكلفة تشييده 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، ويقع بالقرب من المنزل الذي كان يقيم فيه البرغوث الأرجنتيني في برشلونة.

وأشار التقرير، إلى أن ميسي لم يكن يعلم بالحكم القضائي بإزالة الفندق، قبل سؤاله عن رأيه في الحكم.

وتوج ميسي مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.

بودكاست عرب 48

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#فندق ميسي

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"دولفينز عكا" يشارك ببطولة أوروبا لقوارب الدراغون في دبي
"دولفينز عكا" يشارك ببطولة أوروبا لقوارب الدراغون في دبي

2021-12-07

كأس العرب: تونس تهزم الإمارات وتتأهلان معا
كأس العرب: تونس تهزم الإمارات وتتأهلان معا

2021-12-06

كلوب: مفاوضات التجديد مع صلاح تحتاج للوقت
كلوب: مفاوضات التجديد مع صلاح تحتاج للوقت

2021-12-06

الأكثر قراءة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

2021-12-06
حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

2021-12-06
تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر

تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر "حماس" لصفقة تبادل أسرى

2021-12-06
بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب:

بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب: "هنا ميليشيات تتصرّف وكأنها في الغرب الجامح"

2021-12-06
غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

2021-12-06