صدمة لميسي بسبب حكم قضائي في برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تلقى صدمة كبيرة بعد حكم أصدره القضاء الإسباني بهدم الفندق الخاص به (MIM Sitges) في مدينة برشلونة.

وغادر ميسي برشلونة الصيف الماضي إلى باريس حيث انتقل للعب بصفوف سان جيرمان في صفقة مجانية.

ووفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن ميسي وممثلوه يعيشون حالة من الصدمة، ويرفضون التعليق على الحكم القضائي.

ويتكون فندق ميسي من 77 غرفة، وبلغت تكلفة تشييده 26 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، ويقع بالقرب من المنزل الذي كان يقيم فيه البرغوث الأرجنتيني في برشلونة.

وأشار التقرير، إلى أن ميسي لم يكن يعلم بالحكم القضائي بإزالة الفندق، قبل سؤاله عن رأيه في الحكم.

وتوج ميسي مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك للمرة السابعة في تاريخه.