منتخب شباب الإمارات يخوض بطولة ودية في إسرائيل

عرب ٤٨ / أ ف ب

من المزمع أن يخوض منتخب شباب الإمارات في بطولة دولية ودية مصغرة في إسرائيل المقررة بين 12 و17 كانون الأول/ ديسمبر بمشاركة منتخبي ألمانيا وروسيا أيضا، وذلك وفقا لما ورد من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المشاركة في البطولة للمرة الأولى لفريق رياضي إماراتي بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في آب/ أغسطس 2020.

وذكر الاتحاد الإماراتي للعبة عبر موقعه الرسمي "يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عامًا، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا".

وتابع "تأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلا ’لاتفاقية التفاهم’ بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ويفتتح منتخب الإمارات مبارياته أمام نظيره الإسرائيلي في 12 كانون الأول/ ديسمبر على استاد نتانيا، ثم يواجه روسيا في 15 منه على استاد شفاييم، وألمانيا على الملعب ذاته في 17 منه.

يذكر أن العديد من الاتفاقيات الرياضية وقعت بين اتحادات من البلدين، كما أقام منتخب إسرائيل للركبي معسكرًا تدريبيًا في دبي في آذار/ مارس الماضي تخلله مباراة ودية مع نظيره الإماراتي انتهت بفوز الضيف 33-0.