سان جيرمان يرفض رفع الراية البيضاء أمام مبابي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ترفض الاستسلام أمام إمكانية رحيل نجم الفريق، كيليان مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، حيث سيكون بإمكانه التوقيع مع أي فريق جديد في كانون الثاني/ يناير القادم.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه رغم حصول مبابي على الحرية بعد 17 يومًا من الآن، لكن سان جيرمان لم يستسلم لقرار المهاجم الفرنسي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسؤولي باريس، جددوا المفاوضات مع اللاعب مرة أخرى بشأن التمديد في الأيام الماضية، لكن دون تقدم ملحوظ في المحادثات.

وتزعم العديد من التقارير، أن مبابي قرر بشكل نهائي، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة مجانية.

وكان مبابي قد صرح للإعلام منذ عدة أشهر، بأنه طلب الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت الأمر.