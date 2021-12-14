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ماذا قال راموس عن مواجهة ريال مدريد؟

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 09:38

ماذا قال راموس عن مواجهة ريال مدريد؟
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، إلى قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا التي أوقعت فريقه بمواجهة ريال مدريد الإسباني.

وأكد راموس أنه سيقاتل من أجل باريس سان جيرمان أمام فريقه السابق بالبطولة الأوروبية.

وذكر راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنت أتمنى ألا تسفر القرعة عن هذه المواجهة، لكن العودة إلى برنابيو تدعو للفرح، خاصة أنني لم أتمكن من توديع الجماهير بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "القدر متقلب، كنت أتمنى مواجهة فريقًا آخر، أنت تعرف كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جيرمان".

وشدد المدافع الإسباني "سأبذل قصارى جهدي للعبور إلى الدور المقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سان جيرمان، إنه الفريق الذي راهن عليّ".

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الميرنغي.

ولم يشارك راموس صاحب الـ35 عامًا مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم، سوى في مباراة واحدة فقط، بسبب معاناته من الإصابة.

ومن المقرر إقامة مباريات جولة الذهاب أيام 15، 16، 22 و23 شباط /فبراير المقبل، فيما سيشهد شهر آذار/مارس المقبل مباريات الإياب، أيام 8، 9، 15 و16.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#سيرجيو راموس
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا
#قرعة دوري الأبطال

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