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يوفنتوس يسعى للاستغناء عن 3 لاعبين

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 08:32

يوفنتوس يسعى للاستغناء عن 3 لاعبين
لاعبو يوفنتوس (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف الاستغناء عن خدمات ثلاثة من لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأبدى اليوفي رغبته في جمع المال من أجل إبرام صفقات شتوية جديدة، للمساهمة في عودة النتائج الإيجابية بالدوري الإيطالي وكذلك المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الثلاثي الأقرب للرحيل عن يوفنتوس هم، ديان كولوسيفسكي وأرون رامسي وآرثر ميلو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثلاثي فشل في تقديم نفسه سواء في الموسم الحالي تحت قيادة ماكس أليغري، أو في الموسم الماضي تحت قيادة أندريا بيرلو.

ويقدّم يوفنتوس مستويات متذبذبة في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم الحالي، إذ يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

على الجانب الآخر أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت أمس الإثنين، يوفنتوس (متصدر مجموعته)، في مواجهة فياريال الإسباني، وحامل لقب اليوروبا ليغ.

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#يوفنتوس
#ديان كولوسيفسكي
#أرون رامسي
#آرثر ميلو
#الدوري الإيطالي

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